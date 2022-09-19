محمد رمضان يحتفل بوصول أغنية "رايحين نسهر" 300 مليون مشاهدة على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد رمضان بوصول أغنيته "رايحين نسهر"، 300 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

ونشر رمضان الأغنية، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق: "صباح الخير، بم بم 300 مليون مشاهدة".

وطرح الفنان محمد رمضان مؤخرًا كليب "دوشة"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

كليب "دوشة" من كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وبروديوسر رشا ناجح ومحمد سعيد رضوان، وأسيست بروديوسر عبد الرحمن محسن وسمر جمال، ومخرج منفذ أحمد محسن البغدادي، ومهندس ديكور رامي عزب، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبد الغني شوشة، ومن إخراج محمد سمير.