فيديو| عمرو يوسف يكشف تفاصيل أفلامه "شقو" و"مستر إكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان عمرو يوسف تفاصيل مشاركته في أحدث أفلامه الجديدة "شقو"، و"مستر إكس".

وقال يوسف، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "mbc trending": "مستر إكس فيلم حبيبي وأخويا أحمد فهمي، أظهر في مشهد واحد ضيف شرف".

وأضاف: "فيلم شقو بنصور بقالنا فترة وشغالين في هدوء، وأتمنى يكون حاجة جامدة، إخراج كريم السبكي، إنتاج أحمد السبكي، بطولة دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، والنجمة الكبيرة جدا يسرا، الكاست الحقيقي أنا بتشرف إني بشتغل معاه، وأتمنى الفيلم يحقق نجاح كبير ويعجب الناس".

ويعرض للفنان عمرو يوسف حاليا مسلسل "وعد إبليس"، على منصة شاهد vip.

تدور أحداث العمل حول إبراهيم، رجل الأعمال الشاب والناجح (عمرو يوسف)، الذي تصاب زوجته زينة التي يحبها (عائشة بن أحمد) بمرض خطير لا علاج له، فيلجأ إلى أحد من يقنعه بقدرته على شفاء زوجته مقابل توقيع عقد بيع روحه لإبليس بعد موته. ولكن سرعان ما ينكث إبليس بوعده ليبدأ بتحويل إبراهيم إلى رجل شرير خاضع لسيطرته ويدفعه لتنفيذ أجندته الشيطانية بعد منحه قوى خارقة. كيف سيقوم ابراهيم بإنقاذ روحه التي يبدأ الظلام بالتسلّل إليها تدريجياً؟ ومن هي الفتاة الأمريكية التي ستساعده على ذلك؟ وهل يتمكّنان معاً من التصدي لأعمال ابليس وإنقاذ روح إبراهيم من المخطط الشيطاني الأوسع نطاقاً؟