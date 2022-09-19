تامر أمين يكشف حقيقة علاقته بـ سما المصري (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الإعلامي الكبير تامر أمين حقيقة علاقته بالراقصة سما المصري.

وقال تامر أمين، خلال لقائه مع الإعلامية رقية اليزيدي، ببرنامج "العنيدة"، المذاع عبر فضائية "الشمس": "هاتولي كائن فضائي شافني مع سما المصري في الطريق الصحراوي حتى، هي تقول اللي عايزاه الناس ضحكت على كلامها، أليس فيكم رجل رشيد".

كما نفى الإعلامي تامر أمين وجوده في سهرات خاصة مع سما المصري.

ومن ناحية أخرى قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، أغسطس الماضي، بتأييد حكم أول درجة القاضي ببراءة الإعلامي تامر أمين من تهمة إهانة أهل الصعيد، ورفضت استئناف النيابة.

وصرَّح المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامى تامر أمين أنه بصدور حكم المحكمة الاقتصادية الاستئنافي تم إغلاق آخر القضايا التي أقيمت ضد موكله بتهمة سب وقذف أهالي الصعيد.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة الإعلامي تامر أمين في قضية إهانة أهل الصعيد.

وكان تامر أمين قال في برنامجه: الصعايدة يخلفوا الأولاد والبنات عشان يخدموا ويصرفوا على أهلهم، مش عشان يتعلموا ويتوظفوا.

وقدم الإعلامي تامر أمين اعتذاره عن إهانته لأهالي الصعيد في برنامجه، قائلا: أقدم اعتذارًا واضحًا وصريحًا، وفي كل مكان بمصر، اللي زعلانين مني، أنا لا هكابر ولا هقاوح، أنا من الناس اللي بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها.