"بعد صبغ شعرها".. فريدة سيف النصر: كل ما أتنفس أو أتصور أبقى تريند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر عن صورها الأخيرة، التي ظهرت فيها من داخل "كوافير"، ظهرت فيه وهي تقص شعرها وتصبغه لون أصفر.

وتحدثت فريدة عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، عن انتشار صورها على السوشيال ميديا والمواقع، مشيرة أنها ليست فنانة صغيرة في السن وأن هناك فنانات أهم وأصغر منها للحديث عنهن.

وكتبت فريدة: "هو في إيه بجد، إيه الخيبة اللي أنا فيها دي، كل ما أتنفس ولا أتصور ولا أتكلم أبقى تريند وحديث المدينة، ليه خير إن شاء الله، محسسني إني لسه صغنونة نوغة، وإني مثلا نزلت صورة كلي بلبس مثلا ملفت مش قاطعة لكم راسي وبس، مالكم بجد، وجرايد ورقية محترمة ومواقع برضه كبيرة، هو مافيش غيري، في ناس أحلى وأصغر وأهم وعندهم اللي ترغوا فيه".

وأضافت: "هاتحرموني أكون ذوق وأدي أخبار أو أرد على صحفيين خالص، وللعلم مابحبش أصد حد أو التعالي بالذات الشباب الجديد، يكون جزائي عكس الكلام واخد عناوين فرقعة علشان التريند، الأمانة والمهنية أهم من مصطلحات السوشيال ميديا الجديدة دي، عموما كده عيب لأي حد أحترمه رغم صغر السن والحداثة في المهنة ورديت وحبيت أسانده، والنتيجة علشان فرقعة تخسرني ماشي ألف شكر ومش هرد تاني مع اعتذاري للجميع".

وشاركت الفنانة فريدة سيف النصر جمهورها ومتابعيها صورًا لأحدث ظهور لها، بعدما قصت شعرها وغيرت لونه للأصفر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن الفنانة فريدة سيف النصر أعلنت انضمامها لأبطال مسلسل "العمدة" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل، بطولة: محمد رمضان، وقصة وإخراج محمد سامي.