بمايوه أسود.. ضرة بوسي وزوجة هشام ربيع الأولى تُثير الجدل والجمهور: إنتي كيادة – «شاهد»

كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - نشرت منة محمد زوجة هشام ربيع الأولى وضرة المطربة بوسي، صورة جديدة لها برفقة ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وتألقت ضرة المطربة بوسي ، بإطلالة مثيرة وجريئة مرتدية مايوه باللون الأسود على الشازلونج، وهو ما علّق عليه البعض من متابعيها :ده إنتي كيادة.

وبتتبع حساب منة محمد – ضرة المطربة بوسي – وجد أنها أم لأربعة أطفال من زوجها هشام ربيع، منهما ولدا توأم وبنتان.

هشام ربيع يرد زوجته الأولى لعصمته

وخلال الفترة الماضية على شهدت الساحة الفنّية العديد من الأخبار والأحداث، ويعد أبرزها أزمة المطربة بوسي مع ضرتها وحرب الصور التى دارت بينهما بعد قيام هشام ربيع برد زوجته الأولى إلى عصمته، في حين قامت بوسي بنشر صور تجمعها بزوجها هشام ربيع لتثبت عدم انفصالها عنه وارتضائها بالوضع الراهن لتصبح الزوجة الثانية.

وبعد قيام بوسي بنشر صورها مع هشام ربيع قررت زوجته الأولى هي الأخرى نشر صور رومانسية بينها وبين زوجها، وبالفعل انتشرت تلك الصور على مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، وأشهرهم الصورة التى ظهرت فيها مع هشام ربيع أثناء عقد قرانهما مما اعتبره البعض أن هذا التصرف ما هو إلا كيد نساء وغيرة بينهما لتثبت كل واحدة حبها الشديد زوجها.

ضرة بوسي تخلع الحجاب

والغريب فى الصور التى قامت بنشرها ضرة بوسي هو استغنائها عن الحجاب بشكل مفاجىء، حيث من المعروف عن زوجة هشام ربيع الأولى التزامها بالحجاب منذ بداية زواجها، إلا أنها قررت فى الفترة الأخيرة الاستغناء عنه والظهور على مواقع التواصل الإجتماعي بدونه.

بوسي ترد على أنباء انفصالها عن زوجها

وردت المطربة بوسي على أنباء انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع، بطريقة غير مباشرة عن طريق طرح صور تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام واكتفت بعمل قلوب على الصورة.

وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لزوج بوسي مع زوجته القديمة بعد ضجة الطلاق المنتشرة على السوشيال ميديا، وزاد شكوك الجمهور حينما كتبت احدى الصفحات على الصورة مبروك رجوعكوا لبعض، مما جعل الجمهور يتوقع طلاق بوسي ويتساءل، ولكن حتى الآن لم يخرج اى من الطرفين ليؤكد او ينفي تلك الأنباء.

زواج بوسي من هشام ربيع

وفي آخر مايو 2022، تصدر حفل زفاف المطربة بوسى وهشام ربيع مواقع التواصل الإجتماعي. وتداول عدد كبير صور وفيديوهات حفل الزفاف وحازت إطلالة بوسى على إعجاب كبير من قبل متابعيها ، حيث ارتدت فستانًا بتوقيع مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري.

من هو هشام ربيع زوج بوسي؟

هشام ربيع زوج بوسي المطربة يعمل في مجال تصفيف الشعر حيث يملك واحدًا من أهم وأكبر صالونات الحلاقة الرجالي، وجمعته مع بوسي المطربة علاقة حب تكللت بالزواج، وذلك بعد أن انفصل عن زوجته الأولى وأم أولاده .

وتداول مستخدموا منصّات التواصل الاجتماعي صور و فيديوهات لحفل الزفاف الذي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الفنانين .

أعمال المطربة بوسي

وطرحت المطربة الشعبية بوسي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “أبيع الدنيا”، على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالثتعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، “تعالى”، و”أنا الدنيا”.

وشاركت المطربة الشعبية بوسي في بطولة مجموعة من المسلسلات منها مسلسل “الخانكة” ومسلسل”الحساب”، كما شاركت في بطولة عدة أفلام منها أهل العيب وجوازة ميري.

أحدث أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل “الديفا”، بطولة الفنانة سيرين عبدالنور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن10 دقائق.

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