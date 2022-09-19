كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - أعاد مطرب المهرجانات ” عمر كمال ” الحديث عن ارتباطه ب” ندى الكامل ” طليقة الفنان ” أحمد الفيشاوي ” ووجود علاقة بينهما .
حيث نشر عمر كمال عبر حسابه على إنستجرام صورة تجمعه بندى الكامل، وأرفقها بتعليق أشار من خلاله إلى تعرضها لوعكة صحية .
فكتب عمر كمال في تعليقه على الصورة : ” ندى القمر، أجدع وأحلى بنت في الدنيا .. ألف سلامة عليكي ” .
وكانت ندى الكامل قد سبق ونفت ارتباطها في الوقت الحالي وأكدت على أنها لا تنوي الزواج أو الارتباط خلال الفترة المقبلة .
فيما أعلن عمر كمال عن انفصاله عن خطيبته التي لم يكشف عن هويتها، وبرر ذلك قائلا : ” مش عايز أدفع فاتورة غلطاتها ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ندى الكامل تظهر برفقة عمر كمال ويعلق : ” أجدع وأحلى بنت في الدنيا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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