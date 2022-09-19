المخرج محمد فاضل ينفى شائعة مرضه: أنا بخير وأصور "الضاحك الباكي" يوميًا

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج محمد فاضل لـ ”الخليج 365” أنه بخير ولا صحة للأخبار التي تتردد عن مرضه ونقله المستشفى، ويواصل تصوير مسلسل "الضاحك الباكى" يوميًا حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، مشيرًا إلى أنه أنجز أكثر من نصف أحداث العمل كما انتهى من مونتاج 10 حلقات.

وأضاف محمد فاضل: "نصور يوميًا في مدينة الإنتاج الإعلامي باستوديوهات عماد الدين، ونحن علي وشك تصوير أحداث ثورة 19 خلال اليومين المقبلين، وكيف كان للفنانين المصرين دور كبير فيها، من نجيب الريحاني وسيد درويش، والذي يقوم بدوره الفنان مصطفي شوقي وتعتبر هذه المرة الأولى الذي يجسد فيها دور سيد درويش مطرب وليس ممثلاً فقط .

مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل ومرشح للعرض قريبا على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو بطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

"الضاحك الباكى" يرصد توثيق لفترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.