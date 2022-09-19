شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرا مع شريف منير فى كواليس تصوير مسلسل "إيجار قديم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة فيدرا تصوير دورها في مسلسل "إيجار قديم" مع شريف منير، حيث انطلق تصوير العمل الأسبوع قبل الماضى، وكشفت فيدرا عن أن أول صورة تجمعها بشريف منير من كواليس العمل الذى تجسد خلاله شخية كاميليا وهى سيدة أرستقراطية تقع في حب شريف منير الذى يقطن في عمارة سكنية تدور فيها قصة المسلسل، ويحدث بينهما العديد من المواقف.



فيدرا وشريف منير

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر أكتوبر المقبل، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

وتنتظر فيدرا عرض مسلسل "مجنون بيك" الذي يعد النسخة العربية من المسلسل الأمريكي Crazy Ex- Girlfriend ويعتمد العمل على البطولة الشبابية إذ يقوم ببطولته أمير المصرى، آدم الشرقاوى، مريم الخشت، انتصار، مراد مكرم، وشريف نور الدين ومن تأليف عمرو مدحت، إخراج جو بوعيد

ويعرض لفيدرا حاليًا مسلسل "وسط البلد" الذى تقوم ببطولته بمشاركة جمال عبد الناصر، سماح السعيد، سميرة عبد العزيز ناصر سيف، عصام السقا، أحمد كشك، ندا عادل، محمد رضوان، إلهام صفى الدين، شاهيستا سعد، عزوز عادل وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية وتأليف أمين جمال وشريف يسرى ومحمد الشعيبى وإخراج أحمد شفيق ومحمد أسامة وزياد وشاحى.

وظهرت فيدرا كضيفة شرف في مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.



فيدرا من مسلسل ايجار قديم