كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - أثارت الفنانة المصرية ” دينا فؤاد ” حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها بسبب ظهورها الأخير بفستان زفاف .
حيث نشرت دينا فؤاد مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري ظهرت بها مرتدية فستان زفاف دون الكشف عن أية تفاصيل .
وتساءل المتابعون حول سبب ارتدائها لهذا الفستان وإن كانت قد تزوجت بالفعل .. ليشير أحد التعليقات إلى أن هذه الصور من كواليس أحد أعمالها .
كانت هذه تفاصيل خبر دينا فؤاد تثير الجدل بظهورها مرتدية فستان زفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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