دينا فؤاد تثير الجدل بظهورها مرتدية فستان زفاف

كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - أثارت الفنانة المصرية ” دينا فؤاد ” حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها بسبب ظهورها الأخير بفستان زفاف .

حيث نشرت دينا فؤاد مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري ظهرت بها مرتدية فستان زفاف دون الكشف عن أية تفاصيل .

وتساءل المتابعون حول سبب ارتدائها لهذا الفستان وإن كانت قد تزوجت بالفعل .. ليشير أحد التعليقات إلى أن هذه الصور من كواليس أحد أعمالها .