بسبب سخريته من والده .. أحمد فلوكس يشن هجوما لاذعا على محمد رمضان

كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - هاجم الفنان ” أحمد فلوكس ” في منشور له عبر حسابه على فيس بوك الفنان ” محمد رمضان ” وذلك على خلفية تصريحات سابقة للأخير دافع فيها عن نفسه بسبب اتهامه بإفساد الذوق العام من خلال الافلام التي قدمها في بدايته الفنية .

حيث أشار محمد رمضان في تصريحاته إلى أن العديد من الفنانين والنجوم الكبار كانوا قد قدموا في بداياتهم أعمالاً من الممكن ألا يكونوا راضين عنها ومن بينهم فنان كبير جسّد دور (صبي رقاصة) وأكد على إنه لن يقدم مثل هذا الدور .

ولم يكشف محمد رمضان عن إسم هذا الفنان بشكل مباشر إلا أن المتابعين قد لفتوا إلى أنه يقصد الفنان ” فاروق فلوكس ” الذي جسد دور (صبي رقاصة) في فيلم (الراقصة والسياسي) .

وكتب أحمد فلوكس في رده على تصريحات رمضان ودفاعه عن والده : ” شوف يا حمادة، إنت ترفض إنك تعمل دور صبي رقاصة لأنك دايماً نمبر وان، فأكيد هتبقى عينك على دور الرقاصة نفسها مش الصبي بتاعها ” .

وتابع : ” وانت ما شاء الله ناجح في ده جداً وبتعمله سهل وانت عريان ما دريان .. نمبر وان بقى يا سيدي، زي بالظبط ما يكون واحد مسجل نشل، استحالة يحلم إن يكون أمين شرطة، حلمه هيكون أكبر من كده، هيكون نمبر وان ” .

وأضاف : ” أنا والدي عمل دور صبي رقاصة لأنه بيعشق التمثيل والأدوار الصعبة، والحمد لله إنه ربى رجل بيحترم نفسه وبيحترم اللي بيقدمه للناس وبيحترم بلده ودمه فداء ليها، لأن شعب بلده هم اللي عملوه فلازم يقدملهم أحسن حاجة ” .

وواصل نجل الفنان فاروق فلوكس : ” وبحمد ربنا أكتر وأكتر إن ما خلفش واحد مسجل نشل لأن المسجل هتكون أقصى طموحه أن يكون أسطورة وهيرقص برضه بس عريان”.

واختتم أحمد فلوكس : ” وبعدين مش شرط تعمل دور صبي رقاصة، ممكن تكون نجم كبير بس أخلاقك أخلاق صبي الرقاصة، وده الأخطر مع إن والله صبي الرقاصة ولا بيقهر حد ولا بيظلم حد ولا ليه في سكك الشيوخ والدجل ولا نصاب ولا بيحكها مع الكبار ” .