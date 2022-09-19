سبب غريب وراء حذف بسمة بوسيل لصور تامر حسني.. الفنانة تتحدث لأول مرة!

كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - يبدو أن العلاقة بين الفنان تامر حسني وزوجته الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل لم تعد على ما يرام، وتشهد الفترة الحالية حالة من التوتر الشديد التي تنذر بنشوب أزمة كبيرة قد تصل إلى حد الانفصال

وعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي تتوتر فيها العلاقة بين الزوجين إلا أن الأمر أصبح ملحوظا بشكل كبير خاصة للمقربين من تامر وبسمة، التي ألغت متابعتها لزوجها عبر انستجرام، كما أنها حذفت عددا كبيرا من الصور التي تجمعهما، وسرعان ما عادت بعد ساعات قليلة وتابعته مرة أخري,

سبب حذف بوسيل لـ صور تامر حسني وإلغاء متابعته

واتضح أن بسمة قامت بحذف جميع الصور من حسابها على «إنستجرام» وليس صورة مع تامر فقط، وكشفت مصارد مقربة منها أن السبب في ذلك هو تغيير شكل الحساب وتحويله من حساب شخصي لحساب العمل الخاص بها استعدادا لإطلاق مشروع جديد الفترة المقبلة.

أما فيما يخص إلغاء متابعة حساب زوجها الفنان تامر حسني، اتضح أن السبب في ذلك هو خطأ فني من الأدمن، واستمرت إلغاء المتابعة لمدة دقائق قليلة ثم اعادت متابعته من جديد.

رغم تصدر انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل ترند على مؤشرات البحث في الساعات الماضية، لكن الثنائي لم يعلقا على الأمر حتى الآن ، مما يثير فضول متابعيهم حول حقيقة العلاقة بينهما.

منشورات بوسيل تثير الجدل حول الطلاق

ونشرت «بوسيل» عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” رسالة قالت فيها: زهقت من الخيانة والكذب عديت كتير مش لدرجة أهلي”، وبعد ثواني حذفت بوسيل المنشور.

وزاد من مصداقية حدوث الانفصال نشر بسمة بوسيل لستورى آخر قالت فيه: اللهم انت حسبي في من ظلمني وأنت حسبي في من اذاني وأنت حسبي في من خذلني، كفى بك يا الله حسيبا، حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري غليك، في كل إنسان اغتابني بسوء، اللهم انصرني على من ظلمني فقد وعدتنا “لأنصرنك ولو بعد حين”، وأبعد عني يا الله كل من أراد بي شر وقدر لي كل خير”.

وبعدها نشرت الفنانة بسمة بوسيل عبر ستوري تضمن صورة لتدوينة للداعية مصطفى حسني يقول فيها: اوعى تتخطف منك طيبة قلبك من كتر ما انت بتشوف ناس شرسة.. لما ربنا سبحانه وتعالى حط في طريقك ناس طيبين عشان تتعلم الطيبة منهم، وحط قدامك إنسان معندوش ذرة رحمة علشان نشوف قبح الفعل فتنفر منه ومتعملوش، تقبل أقدار الله إن في ناس مؤذيين.

عشاق بسمة استعادوا أنباء انفصالها عن زوجها تامر حسني واقامتها برفقة أولادها في منزل مستقل، مع الحرص على الظهور برفقة زوجها في المناسبات الاجتماعية والفنية حفاظا على مشاعر الأولاد، رغم نفي تامر حسني للشائعة أكثر من مرة.

وحتى الآن، لم يصدر أي تصريح من الفنان تامر حسني عن أخبار انفصاله عن بسمة بوسيل من عدمه، فيما يحتفظ بصوره معها على “إنستجرام”.

شائعات الطلاق تطارد الثنائي

وأثار الثنائي جدلا واسعا في شهر شباط (فبراير) الماضي، بعدما انتشرت العديد من الشائعات حول انفصالهما، وتليها شائعات ارتباط تامر حسني بـ جليلة المغربية بعدما أعلنت عن ارتباطها دون الكشف عن هوية العريس، ولكنها وضعت في الخلفية أغنية لتامر حسني.

وكعادته رد تامر حسني على تلك الشائعات بطريقة غير مباشرة عن طريق نشر صورة تجمعه ببسمة، وعلّق قائلا: “مع زوجتي حبيبتي”.

كما انتشرت خلال الشهور الماضية شائعة انفصال تامر حسني عن زوجته، حيث ردت بسمة بوسيل على الأنباء التي انتشرت حول انفصالهما، وارتباطه بفتاة تدعى يارا.

ومن ناحية أخرى، يعيش تامر حسني حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث حقق نجاحاً كبيراً بفيلمه الأخير “فيلم بحبك” والذي جمعه مع هنا الزاهد، فرح الزاهد، هدى المفتي، وغيرهن من الفنانين وهو من تأليفه وإخراجه.

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