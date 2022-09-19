شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك ومارجوت روبى على السجادة الحمراء فى عرض خاص لفيلم Amsterdam.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا النجم العالمى رامى مالك، أنيقاً في بدلة سوداء أثناء حضوره العرض الأول لفيلم أمستردام، يوم الأحد، فى مدينة نيويورك، وهو العرض الذى كان مرصع بالنجوم، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، حافظ الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، والبالغ من العمر 41 عامًا، على أناقته فى هذا الحدث الذى أقيم فى Alice Tully Hall، حيث ارتدى بدلة مع ربطة عنق وحذاء رسمى مع قميص أبيض.

كما ارتدى رامى، بروش مجنح على صدره وساعة وسوار، وظهر على السجادة الحمراء مع زميلته الحائزة على جائزة الأوسكار، مارجوت روبى، 32 عامًا، وهى أيضًا جزء من طاقم الممثلين، وارتدت مارجوت ثوب أبيض مع تنورة طويلة شفافة من الدانتيل وهى تقف على السجادة.



رامي مالك ومارجوت روبي

الفيلم تدور أحداثه فى ثلاثينيات القرن العشرين، ويضم أيضًا كريستيان بيل، وتايلور سويفت، وزوى سالدانا، وأنيا تايلور جوى، وجون ديفيد واشنطن، ومايكل شانون، وكريس روك، وروبرت دى نيرو، وأخرجه "ديفيد أو. راسل"، البالغ من العمر 64 عامًا، والفيلم الكوميدى الغامض تم تصويره فى لوس أنجلوس من يناير 2021 إلى مارس 2021.

فيلم أمستردام تدور أحداثه حول طبيبًا وممرضة ومحاميًا هم أصدقاء ومشتبه بهم رئيسيون فى جريمة قتل وقعت فى الثلاثينيات، والفيلم هو الأول للمخرج ديفيد منذ فيلمه Joy 2015 ، بطولة جينيفر لورانس، 32 عاما، وفيلم "أمستردام" من المقرر إطلاقه فى 7 أكتوبر بواسطة 20th Century Studios.



رامي مالك علي بوستر الفيلم



رامي مالك في العرض الخاص لفيلمه