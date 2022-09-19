شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه يشعر بالإحباط من شروط شاكيرا للطلاق وحضانة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن جيرارد بيكيه ليس سعيدًا بشروط طلاق النجمة العالمية شاكيرا، وسئم من موقف شريكته السابقة، حيث ورد أن قلب دفاع برشلونة، وقف وغادر الاجتماع أثناء مناقشتهم تفاصيل حضانة أطفالهم، وبعد عدة أسابيع من المفاوضات والاجتماعات، كان اللاعب الكتالونى يأمل فى إنهاء هذا المسلسل، يوم الجمعة الماضي، حسبما نشر موقع La Vanguardia.

ومع ذلك، شعر بيكيه بالإحباط من شاكيرا بسبب كل العقبات التى يقال إنها تضعها فى طريق الوصول إلى اتفاق ووضع حد لهذه القصة التى لا تنتهى والتى تعود إلى بداية الصيف، وعلى الرغم من أن الموقف بين الاثنين متوتر للغاية فى الوقت الحالى، إلا أنهما واضحان أنهما يريدان تجنب المحاكمة بأى ثمن، لأنهما غير مستعدين تحت أى ظرف من الظروف للمثول أمام قاض.



شاكيرا وبيكيه

ومن المقرر أن يعقد اجتماع جديد، اليوم الاثنين، بين بيكيه وشاكيرا، سيناقش أيضا مسألة حضانة طفليهما ميلان وساشا.

أعلن الطرفان انفصالهما هذا الصيف، بعد علاقة استمرت أكثر من 11 عاما وأثمرت عن طفلين، بعد مزاعم عن علاقة بيكيه بامرأة أخرى، وكانت تقارير قد كشفت عن تفاوض شاكيرا وبيكيه فى الأسابيع القليلة الماضية حول مستقبل الولدين، لأن شاكيرا تريد الانتقال بهما لمدينة ميامى الأمريكية.

وإلى جانب قضية حضانة الطفلين، تواجه شاكيرا إمكانية السجن 8 سنوات، وبدفع غرامة تتجاوز قيمتها 23 مليون يورو (23.51 مليون دولار)، فى قضية احتيال ضريبى.