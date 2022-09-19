شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: نقابة الموسيقيين صفحة واتقفلت وعمرى ما هافكر أترشح مرة تانية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف تليفزيون ”الخليج 365”، الفنان هانى شاكر، أمير الغناء العربى، فى حوار مع الزميل على الكشوطى رئيس قسم الفن، وتحدث هانى شاكر خلال اللقاء حول استقالته من نقابة الموسيقيين، مؤكدًا أنه رغم أن مقعد نقيب الموسيقيين منصب عظيم، جلست عليه أم كلثوم، وكبار الشخصيات، إلا أنه أخذ من وقته ومجهوده وفنه وأعصابه، مضيفًا أنه مسئولية كبيرة وكانت تبعات المنصب بمثابة ضغط يومى، بسبب حل المشاكل والمسئوليات التى كانت تلقى على عاتقه، موضحا أنه عندما ترك النقابة شعر أنه تخلص من كل هذه الضغوطات والمسئوليات وأصبح متفرغا لحياته وعمله.

وعن قوله بأنه لم يقف أحد بجواره، قال هانى شاكر إنه لم يقصد بذلك دعم أعضاء النقابة والجمعية وإنما قصد الدعم الإعلامى، فالإعلام كان يتهاون فى حقه حسب قوله، وأكمل أن البعض تحدث عنه بأسلوب غير لائق، وكان يتوجب على الإعلاميين مراعاة ذلك، وأضاف هانى شاكر، أنه فى الفترة الماضية قبل استقالته من النقابة كان يتم وضع اسمه فى كل الجمل غير المفيدة أى جملة ليست لها قيمة، موضحا أنه على سبيل المثال، اذا تم إيقاف متعهد من قبل الشؤون القانونية بالنقابة لحين تصحيح أوضاعه مع النقابة و يقال هانى شاكر أوقفه، مشيرا إلى أنه يحمد الله أنه استطاع تخطى كل هذه المشاكل.

وأكد هانى شاكر، أن بعض الناس استغلت منصبه فى النقابة لهدم اسمه، وهو ما لم يستطع تحمله، خاصة فى ظل ما وصفه بالتجاوزات، مشيرا إلى أن نقابة الموسيقيين صفحة واتقفلت موضحا، "عمري ما هفكر أترشّح مرة تانية وربنا ويوفق النقيب الجديد والمجلس".

وفى سياق متصل أحيا النجم المصرى هانى شاكر حفلا غنائيا كبيرا، فى دار أوبرا دمشق بسوريا، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.

وقدم أمير الغناء العربى خلال الحفل أغنيته الجديدة "مصر وسوريا"، التى أشعلت حماس الجمهور ورددوها معا رافعين أعلام مصر وسوريا، ويقول مطلعها:

مصر وسوريا ما بينهم وحدة من البدايات وحروبهم شاهدة

دول شعبين وهمومهم واحدة مصر وسوريا حكاية بجد

مصر وسوريا تاريخ واخوات كتف في كتف في وقت الجد

بين السورى والمصرى حاجات زى ما الدمعة ما تلمس خد

كما تفاعل الجمهور مع أغنيات هانى شاكر التى قدمها خلال الحفل وسط الزغاريد السورية، ومن أغنياته التى قدمها "حكاية كل عاشق"، و"علي الضحكاية"، تحت قيادة المايسترو عدنان فتح الله والفرقة الوطنية السورية للموسيقي العربية.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي أقيم في دار أوبرا دمشق قبل الحفل حضورا إعلاميا كبيرا، والتقى فيه هاني شاكر مع العديد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وحضره رئيس الجالية السورية في مصر باسل سماقيه وأمين عام جمعية الصداقة المصرية السورية طلال العطار.

يشار إلى أن الجمهور تزاحم بشدة فى الأيام الماضية على شراء تذاكر حفل هاني شاكر، ونشر أمير الغناء العربي صور لجمهوره في سوريا وهو مقبل بشكل كبير على شراء تذاكر الحفل، وعلق على الصور قائلًا: "تزاحم الجمهور في سوريا لشراء تذاكر حفل امير الغناء العربي في دار اوبرا دمشق، وكل الشكر للشعب السوري الحبيب علي هذا الاقبال الرائع وهذا الحب الكبير".



الزميل على الكشوطي



الفنان هاني شاكر



أمير الغناء العربي هاني شاكر



على الكشوطى



علي الكشوطي



هانى شاكر



هاني شاكر والزميل على الكشوطي



هاني شاكر وعلى الكشوطي