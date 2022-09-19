6 أكتوبر.. جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا في الدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان السوري جورج وسوف لإحياء حفل غنائي يوم 6 أكتوبر المُقبل، في الدوحة.

ونشر وسوف بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "سعيد كوني بين أحبابي بالدوحة يوم 6 أكتوبر بانتظاركم".

وقدّم الفنان اللبناني جورج وسوف حفلا غنائيا في الأردن بالدورة الـ30 في مهرجان الفحيص، وغني خلاله للمرة الأولى أمام ابنته "عيون".

وقال جورج وسوف لقناة "mtv" اللبنانية: "كل مرة بعمل حفلة حلوة والناس بتفرح وتنسبط بالحفلة، وهذا شعور كتير كتير حلو، ما له وصف، شعور كتير كتير حلو، هذا شعور فرح وسعادة ونجاح، وأهم شيء في الدنيا النجاح".

وأحيا المطرب جورج وسوف، حفلا غنائيا بالأردن، ضمن فعاليات الدورة 30 لمهرجان الفحيص، التي تقام تحت شعار "الأردن تاريخ وحضارة"، بحضور حشد كبير من الجمهور يزيد عن 6 آلاف شخص تواجدوا في مسرح الحفل قبل انطلاقته بساعتين، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

كما قدم من أعمال نجاة الصغيرة "عيون القلب" ولأم كلثوم "فكروني" و"اروح لمين" و"رباعيات الخيام" ولوردة الجزائرية "معندكش فكرة"، قبل أن يعود لأغانيه التي يعاتب بها المحبوب، في "سلف ودين" و"حد ينسى قلبه" و"حلف القمر" ويودع الجمهور بأغنية "لو نويت.