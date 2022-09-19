8 أكتوبر.. شيرين عبدالوهاب تحيي حفلا غنائيا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستعد المطربة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفل غنائي يوم 8 أكتوبر المُقبل، في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ونشرت شيرين بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "وحشتوني جدا إن شاء الله هكون معاكم في حفلة يوم 8\10 في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 4 فئات، وهي 500، و 1000، و 1500، و 2000 جنيه.

الحفل يعد أول حفلات المطربة شيرين عبدالوهاب في مصر، عقب تبادلها تقديم البلاغات مع طليقها الفنان حسام حبيب، ويأتي بعد شهرين من إحيائها حفل ختام مهرجان قرطاج للثقافة والفنون.

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "المترو"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.

يذكر أن آخر أغاني شيرين عبدالوهاب "وبحلفلك" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، كما طرحت في رمضان 2022 أغنية دعائية بعنوان "يا معافر".