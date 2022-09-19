22 سبتمبر.. زياد برجي يحيي حفلا غنائيا في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد المطرب زياد برجي لإحياء حفل غنائي يوم 22 سبتمبر الجاري في مدينة الدوحة بـ قطر.

ونشر برجي بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لكل حبايبي بدولة قطر، لاقوني نهار الخميس 22 أيلول، الدوحة لنسهر أحلى سهرة كونوا كتار".

وكان الفنان زياد برجي طرح أغنية "وبطير" وهي نفس الأغنية التي طرحتها المطربة اللبنانية إليسا بعنوان "أنا وبس".

وردت إليسا على غناء زياد برجي أغنية "أنا وبس"، وكتبت عبر موقع "تويتر": "كتير بحب لما فنانين تانيين يغنولي أغنياتي".

وكان خلاف حاد قد نشأ بين إليسا من جهة وزياد برجي وأحمد ماضي على خلفية قيام إليسا بتجنب ذكر اسم كاتب الأغنية قبل مدة وهو ما أشعل تصريحات متبادلة بينهم عبر السوشيال ميديا وهو الأمر الذي دفع زياد برجي لإطلاق الأغنية بصوته.