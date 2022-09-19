نبيلة عبيد تنعى زوجة خالد زكي بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، زوجة الفنان خالد زكي التي رحلت اليوم بعد معاناة مع المرض.

وكتبت نبيلة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " أتقدم من الفنان القدير والزميل العزيز خالد زكي وعائلته بخالص العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى زوجته السيدة زيزي، اللهم ارحمها وادخلها جناتك بغير حساب وألهم أهلها الصبر والسلوان.. آمين يا رب العالمين".

وقال الفنان منير مكرم، في تصريح خاص لمصراوي، إن عزاء زوجة الفنان خالد زكي يقام يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب.

ورحلت زوجة الفنان خالد زكي عن عالمنا صباح اليوم الأحد بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانها عقب صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

كان الفنان شريف خير الله أعلن خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت زوجة الفنان خالد زكي وستقام الجنازة ظهرا جامع مصطفى محمود ظهرا نسألكم الدعاء، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها الفردوس الأعلى برحمتك ومغفرتك يا رب العالمين".