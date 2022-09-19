شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعلن تفاصيل جائرة عصام السيد للعمل الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن جائزة العمل الأول للشباب النسخة الرابعة المعروف باسم "جائزة عصام السيد".

وأكد رئيس ومؤسس المهرجان الفنان مازن الغرباوي أن هذه الجائزة تقدم للسنة الرابعة من عمر المهرجان بالتعاون مع المخرج الكبير عصام السيد، وذلك حرصا وبحثا عن المخرج المسرحي الشاب صاحب التجربة الأولى التي تحمل دليل تميز لاستكمال طريقه في عالم الإخراج المسرحي، ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات من الشباب والشابات بجمهورية مصر العربية "شمالا وجنوبا –شرقا وغربا" المتسلحين برؤية علمية ترنو للتقدم بهم بنزوع تفاؤلي يرتكزعلى طاقاتهم الشابة الواعدة.

أما عن شروط المسابقة فجاءت كالتالي: يبدأ فتح باب التقديم اعتبارا من اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2022 ، وذلك لمدة شهر تنتهي في يوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر 2022 ، ولن تلقي أمانة الجائزة أي اعتبار للأعمال التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك ، و المسابقة مفتوحة أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى في مجال الإخراج المسرحي على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترفا.