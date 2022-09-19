شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين: أعشق الصور منذ صغرى ولا أبحث عن التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الفنانة ميرهان حسين، ضمن قائمة التريند اليومية في معظم أيام الصيف، ربما لأنها تعد من الفنانات الأكثر تفاعلاً على السوشيال ميديا، وفى تصريحها لـ"الخليج 365 " قالت ميرهان حسين: أنا أعشق الصور منذ صغرى ودائما أقوم بتصوير كل لحظاتى الحلوة وربما السويشيال ميديا هي التي أظهرت تلك الهواية المحببة إلى قلبى حاليا. وأشارت ميرهان حسين ، إلى أنها لا تبحث عن التريند، لافتة إلى أن كل نساء العالم يعشقون التصوير ونشر صورهم وليس هي فقط. واختتمت ميرهان حسين تصريحتها بأنها توجه الشكر لكل من علق على صورها بطريقة ايجابية جعلها تستمد منها الحماس والقوة فى أعمالها.

ميرهان حسين

ميرهان حسين

وتشارك الفنانة ميرهان حسين في مسلسل " الونش"، وتجسد خلال أحداث العدل دور بنت فقيرة تعمل بائعة في محل ملابس ويتعرف عليها محمد رجب وتبدأ بينهما حكاية تكشفها الأحداث.

مسلسل "الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه على احدى قنوات المتحدة في موسم الشتاء.

وانتهت ميرهان حسين مؤخراً من تصوير مشاهدها كضيفة شرف فى فيلم "اتنين للإيجار" مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت وتأليف محمد القواشتي وإخراج شادي على، حيث يعتمد قصة الفيلم على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية تحدث مع بيومى وثروت خلال الأحداث، ومن الفنانات اللاتى يشاركن كضيفات شرف إسعاد يونس، ميرهان حسين، ناهد السباعى، ثراء جبيل وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "أنا وهى" من 15 حلقة وتم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.