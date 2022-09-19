شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى ونبيلة عبيد ينعيان زوجة خالد زكى: الجميلة الطيبة كنا بنحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت صفحات السويشيال ميديا، إلى صفحات تعازى منذ إعلان خبر وفاة زوجة الفنان خالد زكى، وحرص العديد من الشخصيات العامة والنجوم تقديم التعازى للفنان خالد زكي ومواساته على رحيل زوجته، خاصة بعد ظهوره متأثرا أثناء تشيع الجنازة، ومن النجمات اللاتى كانا تربطهن علاقة صداقة بالراحلة النجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندية، حيث نشرت كل واحدة منهن صورة تجمعهما مع الراحلة مصحوبة بنعى بكلمات مؤثرة تدل على مدى حبهما لها.

نادية الجندى وزوجة خالد زكى

وكتب الفنانة نبيلة عبيد: "أتقدم للفنان القدير والزميل خالد زكى وعائلته بخالص العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى زوجته السيدة زيزي، اللهم ارحمها وادخلها جناتك بغير حساب وألهم أهلها الصبر والسلوان، أمين يا رب العالمين.

كما كتبت الفنانة نادية الجندى: "خالص التعازي للنجم الكبير والصديق العزيز خالد زكى في وفاة زوجته زيزي الجميلة الطيبة كنت بحبها أوي ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته وربنا يصبره هو وأولاده دينا وتامر".