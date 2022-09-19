شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جولة سقوط الكبار.. تعرف على ترتيب الكالتشيو 20222/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي العديد من المفاجآت النارية "سقوط الكبار"، أبرزها هزيمة إنتر ميلان من اودينيزي بـ ثلاثية مقابل هدف.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، أبرز نتائج مباريات الجولة السابعة من الكالتشيو 2022/2023، وذلك يأتي فيما يلي..

أودينيزي × إنتر ميلان ( 0/3)

مونزا × يوفنتوس ( 0/1)

روما × أتالانتا (0/1)

ميلان × نابولي (2/1)

ويبحث العديد من عشاق الكرة الإيطالية في جميع أنحاء العالم عن جدول ترتيب السيريا أي بعد انتهاء 7 جولات، وذلك ما نقدمه لكم فيما يلي..

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

1- نابولي - 17 نقطة.

2- أتالانتا - 17 نقطة.

3- أودينيزي - 16 نقطة.

4- لاتسيو - 14 نقطة.

5- ميلان - 14 نقطة.

6- روما - 13 نقطة.

7- إنتر ميلان - 12 نقطة.

8- يوفنتوس - 10 نقاط.

9- تورينو - 10 نقاط.

10- فيورنتينا - 9 نقاط.

11- ساسولو - 9 نقاط.

12- سبيزيا - 8 نقاط.

13- ساليرنتانيا - 7 نقاط.

14- إمبولي - 7 نقاط.

15- ليتشي - 6 نقاط.

16- بولونيا - 6 نقاط.

17- هيلاس فيرونا - 5 نقاط.

18- مونزا - 4 نقطة.

19- كريمونيسي - 2 نقطة.

20- سامبدوريا - 2 نقطة.