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بعد جولة سقوط الكبار.. تعرف على ترتيب الكالتشيو 20222/2023

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جولة سقوط الكبار.. تعرف على ترتيب الكالتشيو 20222/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت منافسات الجولة السابعة من العديد من المفاجآت النارية "سقوط الكبار"، أبرزها هزيمة إنتر ميلان من اودينيزي بـ ثلاثية مقابل هدف.

ونرصد لكم عبر موقعنا " سبورت" في السطور التالية، أبرز نتائج مباريات الجولة السابعة من الكالتشيو 2022/2023، وذلك يأتي فيما يلي..

أودينيزي × إنتر ميلان ( 0/3)

مونزا × يوفنتوس ( 0/1)

روما × أتالانتا (0/1)

ميلان × نابولي (2/1)

ويبحث العديد من عشاق الكرة الإيطالية في جميع أنحاء العالم عن جدول ترتيب السيريا أي بعد انتهاء 7 جولات، وذلك ما نقدمه لكم فيما يلي..

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

1- نابولي - 17 نقطة. 
2- أتالانتا - 17 نقطة.  
3- أودينيزي - 16 نقطة. 
4- لاتسيو - 14 نقطة. 
5- ميلان - 14 نقطة. 
6- روما - 13 نقطة. 
7- إنتر ميلان - 12 نقطة.  
8- يوفنتوس - 10 نقاط. 
9- تورينو - 10 نقاط.  
10- فيورنتينا - 9 نقاط. 
11- ساسولو - 9 نقاط.   
12- سبيزيا - 8 نقاط.  
13- ساليرنتانيا - 7 نقاط.  
14- إمبولي - 7 نقاط.  
15- ليتشي - 6 نقاط. 
16- بولونيا - 6 نقاط. 
17- هيلاس فيرونا - 5 نقاط. 
18- مونزا - 4 نقطة. 
19- كريمونيسي - 2 نقطة. 
20- سامبدوريا - 2 نقطة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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