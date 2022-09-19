شكرا لقرائتكم خبر عن Bullet Train لـ براد بيت يحقق 213 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Bullet Train للممثل العالمى براد بيت إلى 213 مليونًا و881 ألف دولار بدور العرض حول العالم، خلال أكثر من شهر على طرحه، حيث طرح يوم 5 أغسطس الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Bullet Train بين 94 مليونًا و581 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و119 مليونًا و300 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

يدور فيلم Bullet Train حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة، لكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.

فيلم Bullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.