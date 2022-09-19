شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحيى حفلاً غنائيًا فى قبرص 24 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية نجوى كرم، حفلاً غنائيًا، في قبرص يوم السبت المقبل 24 سبتمبر، وتقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

واحتفلت النجمة نجوى كرم، بوصول أغنيتها الجديدة "ساعة بيضا" 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب في أقل من 3 أيام، والأغنية من كلمات الشاعر أميل فهد، ألحان جورج مرديروسيان، توزيع روبير أسعد، ميكس وماستيرينج فادي جيجي

وكانت النجمة اللبنانية نجوى كرم طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حلوة الدنيى" على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، ومكس وماستر فادي جيجي، وظهرت نجوى بأكثر من إطلالة فى الكليب، وتقول كلمات الأغنية: "وبتبقى الدّنيي حلوة حبيبي لو شو ما كان.. ضلّك شوف من الكبّاية النّصّ المليان.. ضلّك شوف النّصّ المليان..وبعد الدّمعة في ميّة ميّة ضحكة حلوة..وفوق الشّوكة رح تبقى الوردة الوردة تضوّي".

وأحيت اللبنانية نجوى كرم، مؤخرًا حفلاً غنائيًا، فى تركيا، وقدمت نجوى كرم خلال الحفل توليفة متنوعة من أشهر أغنياتها، من بينها "حبيبي مين" و"يخرب بيتك" و"الليلة ليلتنا"، كما تهدي الجمهور الإماراتي أغنية "زايد مجدها"، والعرض الحي الأول لآخر أغنياتها "ساخر قلوب"، في حين يمتع ناصيف زيتون الحضور بأغنيات "تكة" و"فارقوني"