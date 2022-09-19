شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا بطلة حكاية "لو بعد حين" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة شيرين رضا والفنانة بسنت حاتم لحكاية جديدة تحمل اسم "لو بعد حين" وذلك ضمن أحداث مسلسل حدث بالفعل، من إخراج هشام الرشيدى، وجارى ترشيح بقية الأبطال استعدادًا لتصويره خلال الفترة المقبلة.

وكان قد انتهي صناع حكاية "قرض شخصي " تصوير مشاهد القصة الأولى من العمل الذي يتضمن101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

المسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتضم هذه القصة مجموعة من النجوم منهم كريم فهمي، محمود عبد المغني، ندي موسي وبسنت حاتم وعدد كبير من نجوم الفن ومنسق إعلامي للعمل يارا احمد.