شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يجسد شخصية جارسون فى ملهى ليلى بفيلم "حمص وحلاوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد المطرب محمود الليثي ضمن أحداث فيلم "حمص وحلاوة" شخصية جارسون في ملهى ليلي، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنان سعد الصغير وأمينة وحجاج عبدالعظيم وبرلنتي عامر وتأليف سيد السبكي.

وقال الليثى إنه انتهى من تصوير عدد كبير من مشاهده داخل أحداث العمل الذي يعتبره خطوة مهمة في مشواره الفني، معربًا عن أمنياته أن يحقق نجاح كبير خلال طرحه في دور العرض السينمائي.

وأعرب المطرب محمود الليثى عن سعادته برد فعل الجمهور الإيجابية حول أغنيته الجديدة "نظرة واحدة" التى يشاركه فيها الغناء شقيقه حمادة وقال لـ"الخليج 365": الأغنية دى أهديها للحاقدين وللناس اللى كانوا بيروجوا أن فى خصام وخناق مع شقيقى حمادة، وإن شاء الله الفترة الجاية هبسط جمهورى لأنى بجهز لفيلم جديد وعندى أغانى تانية جديدة يا رب تعجيك الناس اللى بتحبنى".

"نظرة واحدة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمود الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى.

"نظرة واحدة" هي أول أغنية تجمع الشقيقين محمود الليثى وحمادة الليثى، والتي تصوير الفيديو كليب الخاص بها على أحد شواطئ الساحل الشمالى بمشاركة الفنانة الاستعراضية أوكسانا.

وكان المطرب محمود الليثى طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.