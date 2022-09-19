منة فضالي بإطلالة جديدة على البحر.. والجمهور يعلق "قمر 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتبت فضالي: " في مقولة بتقول لا أحد يشعر تجاهك سوى نفسك أحيانًا لا تعرف عائلتك مقدار الصعوبات والضغط الذي تمر به في حياتك، ومن هم في العمل لا يعرفون ظروف حياتك ومنزلك".

وتابعت: "من حولك لا يفهموا حجم المسؤوليات الجديدة والقديمة التي تعلو عليك الجميع لا يدركون ما تمر به كل ليلة وما يدور بذهنك لذلك عافر واعتني بنفسك جيدا، مفيش حد هيحس بيك ولا يشيلك غير نفسك".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالآتي: "بصراحة الكلمة والصورة أحلى من بعض، قمر 14، منورة يا فنانة، كلامك صح، كلامك جميل جدا ورائع".

يذكر أن الفنانة منة فضالي تعيش حالة من النشاط السينمائى حيث عرض لها مؤخراً فيلم "فارس" الذي شاركت فيه كضيفة شرف مع الفنان أحمد زاهر، كما انتهت الشهر الماضي من تصوير فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد.