فن ومشاهير

شهد رمزي تنشر صورة لعائلتها وهكذا علقت

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المنتجة شهد رمزي ابنة المنتج محمد حسن رمزي صورة لعائلتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصورة المنتج الراحل محمد رمزي، وزوجته وأشقائها، وعلقت : "وحشتوني".

وكانت المنتجة شهد رمزي قد طالبت جمهورها بالدعاء لشقيقها صلاح رمزي الذي تعرض لغيبوبة نقل على إثرها أحد المستشفيات.

يذكر أن آخر أعمال المنتجة شهد رمزي فيلم "الخطة العايمة" الذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته: علي ربيع، محمد عبدالرحمن، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ومن إخراج معتز التوني.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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