شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر: سأطرح أغنيتى الجديدة "أعداءك كتير" غدا وأجهز لأغانٍ أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان هيثم شاكر من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "أعداءك كتير" وهي من كلمات معتز الإمام لحن محمود أنور توزيع وسام عبد المنعم ميكساج وماستر شريف مكاوي، مشيرًا إلى أنه سيطرحها مساء غدٍ الإثنين حسبما أكد هيثم "لليوم السابع "مضيفًا أنه يجهز عددًا من الأغانى الجديدة التى سوف يطرحها واحدة تلو الأخرى ويؤكد أنهم سيكونون مفاجأة للجمهور.





وكان الفنان هيثم شاكر تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد حلوله ضيفًا على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، وحديثه عن كواليس إصابته بسرطان القولون، وعن تفاصيل بداياته الفنية.

وخلال اللقاء عرضت منى الشاذلى فيديو لحظة بكاء هيثم شاكر خلال إحيائه حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية، وتعددت التفاسير حول سبب بكاء هيثم شاكر إذ اعتقد البعض أنه نظرا لمروره بأزمة صحية أو لغيابه فترة عن إحيائه الحفلات.

وأضح هيثم شاكر أنه قرأ العديد من التفاسير وكلها خاطئة، بينما التفسير الصحيح أنه ولد بمدينة جدة، مضيفا: "عشت هناك لغاية إعدادى، شريط حياتى عدى قدامى، هناك حلمت أكون مطرب، وأول مرة أقدم حفلة فى جدة، وحاولت أتحكم فى مشاعرى لكن ماقدرتش".

وأضاف: "علاقتى بالموسيقى بدأت من خلال والدى، كان سمّيع وبيحب يغنى، ومن خلال القناة الأولى والثانية التى كانت تبث فى السعودية، مشيرًا أنه كان ينتظر زيارة أحد الأصدقاء أو المعارف من مصر ليأتى له بشرائط الكاسيت ويستمع إلى أغنيات جيل التسعينيات.

وخلال اللقاء أوضح هيثم شاكر كواليس ظهوره الأول فى شريط كوكتيل وغنى فيه من توزيع حميد الشاعرى، وقال: واحد صاحبى قال لى: إن شركة إنتاج بتعمل شريط كوكتيل وبيدوروا على أصوات جديدة وخد رقم المنتج عشان تكلمه، كلمت المنتج قال لى كلمنى بعد شهر".

وأضاف: "كلمته بعد المدة دي قال لى تعالى بكرة، رحت غنيت وقال لى هنكلمك، راح ورايا ع الأسانسير قال لى تعالى شركائى عايزين يسمعوك، وساعتها قالولى مبروك أنت معانا".

وتابع: "عملت فى الشريط أغنية (أحلف بالله) من توزيع حميد الشاعرى، مع 7 أصوات جديدة ووقتها قالوا لنا: اللى أغنيته هتنجح هنعمله ألبوم". واستكمل: "عملنا ألبوم كله مقسوم وأنا الوحيد اللى دراما، كنت مضايق جدا لكن الحمد لله الأغنية نجحت".