شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: "مؤدى مهرجانات" دعا عليا قدام الكعبة فى رمضان ومش مسامحه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف تليفزيون ”الخليج 365”، الفنان هانى شاكر، أمير الغناء العربى، فى حوار مع الزميل على الكشوطى رئيس قسم الفن، وأكد هانى شاكر خلال الحوار أنه لن يسامح كل الذين حاولوا الإساءة له، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص من مؤدى المهرجانات ظهروا فى أحد البرامج فى شهر رمضان، وقال إنهم قاموا بالدعاء عليه أمام الكعبة، وتم عرض اللقاء على التليفزيون، رغم أنه حوار مسجل وكان من الممكن أن يتم حذف تلك الجملة القاسية، لكن البرنامج ترك تلك الجملة، والمحزن فى الأمر على حد قول هانى شاكر، أنه أنقذ هذا الشخص من دخول السجن بعد طلب والدته أن يسامحه.

وأشار إلى أن أسرته، سواء ابنه وأحفاده أو زوجته، تأثروا بشدة مما كان يحدث، وأنهم كانوا يرونه وهو يعمل ويواجه المشكلات ويتحمل الأزمات على مدار 7 سنوات لكنهم فى النهاية دعموه فى قرار استقالته من منصبه.

وأكمل هانى شاكر، أنه لا يليق به أبدًا أن يكمل فى هذا المنصب بعد المؤتمر الأخير، لأنه حاول حل المشكلة بين حسن شاكوش وشعبة الإيقاع عن خطأ ارتكبه شاكوش، وتم إيقافه 10 شهور، وبعدها حصل على تصريح من جديد، وكان هناك مؤتمر صحفى وبدلا من أن يعتذر حسن شاكوش وينتهى الأمر، خرج أحدهم وعاتبه أمام الصحافة، وخرجت الامور عن سياقها.

وفى سياق متصل أحيا النجم المصرى هانى شاكر حفلا غنائيا كبيرا، فى دار أوبرا دمشق بسوريا، وسط تفاعل كبير من الجمهور، ورفع الحفل لافتة كامل العدد.

وقدم أمير الغناء العربى خلال الحفل أغنيته الجديدة "مصر وسوريا"، التى أشعلت حماس الجمهور ورددوها معا رافعين أعلام مصر وسوريا، ويقول مطلعها:

مصر وسوريا ما بينهم وحدة من البدايات وحروبهم شاهدة

دول شعبين وهمومهم واحدة مصر وسوريا حكاية بجد

مصر وسوريا تاريخ واخوات كتف في كتف في وقت الجد

بين السورى والمصرى حاجات زى ما الدمعة ما تلمس خد

كما تفاعل الجمهور مع أغنيات هانى شاكر التى قدمها خلال الحفل وسط الزغاريد السورية، ومن أغنياته التى قدمها "حكاية كل عاشق"، و"علي الضحكاية"، تحت قيادة المايسترو عدنان فتح الله والفرقة الوطنية السورية للموسيقي العربية.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي أقيم في دار أوبرا دمشق قبل الحفل حضورا إعلاميا كبيرا، والتقى فيه هاني شاكر مع العديد من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وحضره رئيس الجالية السورية في مصر باسل سماقيه وأمين عام جمعية الصداقة المصرية السورية طلال العطار.

يشار إلى أن الجمهور تزاحم بشدة فى الأيام الماضية على شراء تذاكر حفل هاني شاكر، ونشر أمير الغناء العربي صور لجمهوره في سوريا وهو مقبل بشكل كبير على شراء تذاكر الحفل، وعلق على الصور قائلًا: "تزاحم الجمهور في سوريا لشراء تذاكر حفل امير الغناء العربي في دار اوبرا دمشق، وكل الشكر للشعب السوري الحبيب علي هذا الاقبال الرائع وهذا الحب الكبير".



الزميل على الكشوطي



الفنان هاني شاكر



أمير الغناء العربي هاني شاكر



على الكشوطى



علي الكشوطي



هانى شاكر



هاني شاكر والزميل على الكشوطي



هاني شاكر وعلى الكشوطي