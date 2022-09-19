شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مصطفى متولى ينشر صورة مع خاله "الزعيم" عادل إمام ويعلق: ربنا يخليك لينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان عمر مصطفى متولى صورة مع خاله الزعيم عادل إمام، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق قائلاً: "ربنا يخليك لينا"، وذلك بعد الشائعات التي طالت الزعيم بإصابته بمرض ألزهايمر.





وكان المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام كشف عن تطورات حالته الصحية، وما أثير عنها في الآونة الأخيرة، قائلًا: "الواحد مل من الشائعات وتعودنا عليها كل شوية شائعة شكل ومش عارفين نعمل إيه".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، إنه كان برفقة عادل إمام اليوم وكانا يتحدثان ويمزحان، قائلًا: كنا قاعدين بنتكلم النهاردة وبنهرج وبيقولي يا عصام دول موتوني قبل كده خمس أو ست مرات هيقولوا إيه تاني".

وعن سماع "الزعيم" أنباء إصابته بالزهايمر، قال عصام: "هو مش متابع سوشيال ميديا كتير لكن سألني إنت ليه بتطلع ترد وتتكلم عني؟ قلت له لما يقولوا عندك زهايمر لازم أطلع وأرد".

وعن سبب عدم خروجه لطمأنة الناس قال: "مش من طباعه الظهور هو قليل الظهور في البرامج والمداخلات، وهو عنده مبدأ طول حياته أن أعماله اللي تتكلم"، مبينًا أن العائلة كانت تنزعج في الماضي من مثل هذه الشائعات لكن الآن بات الأمر عاديا".



