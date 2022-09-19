هبة مجدي بدون مكياج في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور: "جميلة شكلا وروحا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة هبة مجدي صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت هبة في الصور مرتدية "بدلة" باللون الأزرق، كما ظهرت بدون مكياج.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جمالو، قلبي، مساء الجمال والسعادة، جميلة، القمر حقي، روح قلبي والله، الجميلة شكلا وروحا، أحلى وأرق هبة".

يذكر أن هبة مجدي شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي".

المسلسل بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبدالعزيز، وكمال أبو رية، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.