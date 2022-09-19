بعد شائعة الزهايمر.. عمر مصطفى متولي يوجه رسالة لـ عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان عمر مصطفى متولي، صورة تجمعه مع الزعيم عادل إمام، عبر حسابه على السوشيال ميديا، وذلك عقب الشائعات التي تداولت حول إصابته بالزهايمر.

ونشر عمر، صورته مع الزعيم، عبر حسابه على "تويتر"، وعلق: "ربنا يخليك لينا".

وكان المنتج عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، قال إن الزعيم بصحة جيدة ولا صحة لما نُشر عن إصابته بمرض الزهايمر.

وأضاف إمام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، مساء السبت: "أنا لسه سايب عادل من نص ساعة بعد ما قعدت معاه 3 ساعات، اتكلمنا في حاجات كتير وضحكنا.. القعدة مع الزعيم لا تخلو من الضحك".

وتابع: "عادل قالي إنت ليه يا عصام بترد عليهم.. قلت له لازم أرد لأنهم بيقولوا إنك مصاب بالزهايمر.. فقالي ما هما موتوني قبل كده 5 ولا 6 مرات، فهنرد نقول إيه".

وانتهى المنتج عصام إمام، قائلًا: "جالي مكالمات من دول أوروبية بيطمنوا على الزعيم، وأنا بقول لكل الناس، الزعيم تمام وزي الفل".