"خلصت من هناك"..كيف علق الحلفاوي على فوز الزمالك في ذهاب أبطال إفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على فوز الزمالك على فريق إيليكت التشادي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "مبروك للزمالك التأهل لدور الـ 32. حتى لو كان الفريق التشادي سيأتي لمباراة الإياب.. خلصت من هناك".

وحقق فريق الزمالك، الفوز على إيليكت التشادي بنتيجة 2/0 في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على استاد أحمدو أهيدجو، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب يوم 25 على استاد القاهرة.

سجل محمود شيكابالا هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 52، ثم سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 59، وفي الدقيقة 77 أهدر أحمد زيزو ركلة جزاء.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - إمام عاشور - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.