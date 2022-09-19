مايا دياب أنيقة وهنا شيحة بـ"أوف شولدر".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تجلس على "صخرة" أمام البحر.

علي ربيع

نشر الفنان علي ربيع صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل سيارته، من أحدث ظهور له.

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت فيها بملابس من اللون "البرتقالي".

مصطفى بسيط

نشر الفنان مصطفى بسيط صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

مي فاروق

نشرت الفنانة مي فاروق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بالأبيض، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نجوى كرم

نشرت الفنانة نجوى كرم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"بدلة"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان "أوف شولدر".

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة ياسمين رحمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير.