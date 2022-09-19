هيفاء وهبي أنيقة في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بصور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة صيفية، حيث ارتدت "قميص" جينز و"جيب" قصيرة.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "القمر طل علينا، قمر، ياروح الروح، الجميل دائما، الجمال، القمر الأصلي، جمالك هيفاء، أحلى من الحلا، الجمال عدى الكلام، الناس بتكبر وأنتي بتصغري".

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها "تيجي"، على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

جدير بالذكر أن هيفاء وهبي شاركت في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" الذي يعرض على إحدى المنصات الرقمية، ويشارك في بطولته: أحمد الفيشاوي، عباس أبو الحسن، أروى جودة، مصطفى خاطر.