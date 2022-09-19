إلغاء حفل محمد عبده في السعودية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن إلغاء حفل فنان العرب محمد عبده، في مدينة أبها السعودية يوم السبت الموافق 24 سبتمبر.

وأعلنت الشركة في بيان لها، عبر موقع "إنستجرام": "تنويه لحفل فنان العرب محمد عبده في أبها، ‏نأسف لإبلاغكم بأنه لعدم جاهزية مسرح طلال مداح (المفتاحة) في عسير ولعدم انتهائه من أعمال الصيانة والترميمات اللازمة فقد تقرر إلغاء الحفل، ‏وسيتم إعادة المبالغ المستحقة لجميع مشتري التذاكر".

وكان من المقرر أن يحيي الفنان السعودي الكبير محمد عبده، حفلا غنائيا يوم السبت الموافق 24 سبتمبر، بمنطقة أبها بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 92