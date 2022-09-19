“كان حلم عمري”.. تامر أمين يكشف حقيقة عرضه الزواج على سما المصري

كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:54 صباحاً - علق الإعلامي تامر أمين، على حقيقة ارتباطه بمواطنته سما المصري، وذلك ردًا على فيديو صرحت فيه الاخيرة بأنه كان يريد الارتباط بها.

في البداية، قال تامر أمين ردا على سؤال بطريقة ساخرة: كان نفسي، كان حلم عمري، أنا بشتغل وبكون نفسي طول عمري بس مرضتش بيا، عشان مش مستوايا، أنا إيش وصلني.

وأشار أمين، إلى أن هناك قدرًا من العقل على الناس في تصديق ما يتم نشره، موضحًا: هاتوا لي كائن فضائي شافني مع سما المصري في الطريق الصحراوي حتى، هي تقول اللي عايزاه، الناس ضحكت على كلامها، أليس فيكم رجل رشيد.

يذكر ان سما المصري ما زالت تقضي عقوبة السجن في عدد من القضايا من بينها اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور .