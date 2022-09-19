صدمة لجمهور محمد عبده بعد إلغاء حفله في أبها

كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:54 صباحاً - أعلنت شركة روتانا، إلغاء حفل الفنان السعودي محمد عبده، المقرر إقامته في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وذلك بسبب عدم جاهزية المسرح والعمل على إنجاز أعمال الصيانة والترميم.

وأوضحت الشركة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر منشور جاء فيه: نأسف لإبلاغكم بأنه لعدم جاهزية مسرح طلال مداح ( المفتاحة) في عسير، ولعدم انتهائه من أعمال الصيانة والترميمات اللازمة، فقد تقرر إلغاء الحفل وسيتم إعادة المبالغ المستحقة لجميع مشتري التذاكر.

وقد شكل هذا الاعلان صدمة لمحبي وجمهور محمد عبده حيث عبر الكثيرين عن استغرابهم من عدم تمكن الشركة المنتجة من تأمين مكان أخر لاقامة الحفل.