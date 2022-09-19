اول ظهور لعادل امام بعد أنباء اصابته بالزهايمر!

كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:54 صباحاً - شارك الفنان المصري عمر مصطفى متولي، ابن شقيقة الزعيم عادل إمام، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جمعته بالزعيم، بعد شائعات اصابته بالزهايمر التي انتشرت خلال الأيام الماضية.

ونشر عمر مصطفى متولي، صورة جمعته بخاله الزعيم عادل إمام، عبر حسابه على الفايسبوك، وعلق عليها قائلًا: ربنا يخليك لينا.

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وفي سياق متصل، طمأن الفنان شريف حلمي، جمهور الزعيم عادل إمام، على حالته الصحية، وذلك في تصريحات لـموقع القاهرة 24، مؤكدًا أنه معتاد أن يلتقي بالزعيم أسبوعيًا أو أكثر من مرة في الأسبوع قد تصل إلى أربع مرات، مشيرًا إلى أنهما على علاقة صداقة منذ عام 2010.

وأضاف: الفنان عادل إمام يتمتع بذاكرة قوية، تظهر جيدًا من خلال حكاياته عن الفن والأعمال، كما أنه متابع جيد لمعظم الأعمال التي تعرض، كما أنه يحرص يوميًا على قراءة الجرائد، ويعيش حياته بشكل طبيعي لكنه لا يتابع السوشيال ميديا.

وكانت قد أثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بعد تأكيد الاعلامي محمد الباز على تدهور الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، وإصابته بألزهايمر، وأن حالته الصحية لا تسمح له بالوقوف أمام الكاميرا والتمثيل، وعادل إمام سنه 82 عامًا، ومرحلته السنية والصحية لا تسمح له بتقديم أعمال جديدة.