كتب امير فتحي في الاثنين 19 سبتمبر 2022 12:54 صباحاً - ” خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قلوب جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور جديدة كان أخرها إطلالة ساحرة ومحتشمة بقميص جينز بأكمام طويلة. ونسفت هيفاء وهبي مع القميص جيب منقوشة ببعض الورود، ذات اللونين الأبيض والأسود فيما قد لاقت إطلالتها تفاعلاً كبيراً من جمهورها وذلك عبر السوشيال ميديا. أما عن تسريحة شعرها فقد قامت بتسريحة بسيطة ووتجميع الشعر للوراء بتسريحة ذيل الحصان إطلالة جريئة لهيفاء وهبي. وقد أثارت إطلالة هيفاء وهبي إعجاب متابعيها حيث حصدت أكثر من مئة الف اعجاب بعد ساعات قليلة على نشرها على انستغرام.

كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تخطف القلوب بإطلالة ساحرة ومحتشمة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.