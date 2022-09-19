شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: الانتقادات على قرار رئاستى لمهرجان القاهرة بسبب سنى ما تهمنيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، ضيفا على "تلفزيون الخليج 365" مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن بـ"الخليج 365"، وقال حسين فهمى عن توليه مهمة رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، إن المهمة صعبة ولكنها جميلة، مشيرا إلى أن الدنيا تغيرت، وأنه أحب أن يشارك في هذا التغير بمهرجان القاهرة لأنه مهرجان دولى درجة أولى يتبع المؤسسة العالمية للمهرجانات منذ سنين طويلة، وهو ضمن قائمة الـ 14 مهرجان ممن يتبعون تلك المؤسسة.

وأشار حسين فهمى إلى أن السينما المصرية سينما عريقة وتستحق أن يكون لها مهرجان قوي وأنه كسينمائي أحب التواجد في المهرجان والاستمرار في هذه الرحلة ليكون المهرجان عالمي وعلى نفس المستوى الذي يحلم به.

وعن كبر سنه والأقاويل التي تحدثت عن عدم قدرته على تحمل تلك المسئولية بسبب السن، وما أثبته من نشاط وتحركات علي مستوى دولي يضاهي نشاط الشباب الصغير، قال حسين فهمى، "الانتقادات متهمنيش أنا ليا فلسفة الانسان له يوم ميلاد وله يوم للنهاية ما بين البداية والنهاية حياة ملكك ومش بتفرق معايا الأيام والشهور والسنين كلها بالنسبالي عمري، وطالما عندي نشاط ذهني وجسدي وقادر علي الحركة والتفكير وعندى وجهة نظر ليه لا".

وحول تهليل هؤلاء المنتقدين لنجوم مثل أل باتشينو وأنتوني هوبكنز، وهم في عمر كبير أيضا، قال حسين فهمى: "عندنا انتقادات لذيذة ومش بتضايقني وفي ناس قالت إني مش مناسب وسألوا اشمعني حسين فهمي.. المسألة بالنسبة لي تتوقف على الهدف ووجهة نظري، وأنا عايز أوصل لفين بالمهرجان وأحاول أوصله.

وكان الفنان الكبير حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، قد حدد الزى الرسمى لحضور المهرجان، وذلك خلال فعاليات دورته الـ44، المقرر إقامتها فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وقال حسين فهمى: "المهرجانات الدولية كلها ليها زى رسمى وإحنا مهرجان دولى درجة أولى وأنا لما جيت المهرجان لقيت كل حد بيجى بيلبس اللى هو عاوزه أنا قولت لا عيب نستقبل الناس، يعنى أنا لما بستقبل الناس في منزلى بحلق ذقنى وبلبس حلو مش هلبس بيجامة، والستات تلبس كويس، والموضع اتطور فى الأسئلة ورينا الفستان جيباه منين شعرك مين عامله لأ مش ده المهرجان يعنى، لازم كلنا نلبس دريس كود الفورمال".

قرر مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، بمنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك خلال فعاليات دورته الـ 44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

ومن جانبه علق الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على ذلك التكريم قائلا إنه تكريم مُستحق لفنانة أفنت عمرها في تقديم عشرات الأعمال السينمائية بكل حب وإخلاص، وبذلت أقصى جهدها ليكون ما تقدمه جديرا بأن يعرض لجمهور عشق ظهورها على الشاشة الساحرة، ورغم عطائها على مدار سنوات حياتها إلا أنها ما زالت تثري الصناعة بمشاركاتها وما زال لديها الكثير لتقدمه، ولي الشرف أنني شاركتها ذلك المشوار من خلال عدة أعمال جمعتنا سابقا.

وأضاف المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، أن لبلبة مكسب حقيقي لكل مخرج وإضافة لكل عمل تشارك فيه، وذلك لقدرتها الهائلة على تقديم الأدوار بتلقائية شديدة وبمهارة متقنة وبكاريزما مُحببة للجمهور.



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



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