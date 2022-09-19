شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى: محدش هيدخل مهرجان القاهرة إلا ببصمة وجه وباركود.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، ضيفا على "تلفزيون الخليج 365" مع الزميل علي الكشوطي، رئيس قسم الفن بـ"الخليج 365"، وعن فكرة عدم التحكم في دعوات الضيوف والالتزام بكود معين للملابس الذي سيحضر به الضيوف، وهو الفورمال، حسبما أعلن حسين فهمى، قال رئيس مهرجان القاهرة: "اللي مش عاجبه بقوله ما تجيش.. باختصار شديد وفيه ناس كتير مش معزومة أصلا، وده dress code اللي هيلتزم بيه يتفضل يشرفنا اللي مش عايز بلاش يقعد في البيت يتفرح علينا".

وعن التحكم في الدعوات والشخصيات التي ستحضر المهرجان، قال حسين فهمى: "هناك طريقة محكمة للتنفيذ والدعوات مقننة وبصمة الوجه ومعانا شركة تذكرتي هي اللي هترتب عملية الدعوات والدخول بالباركود محدش هيدخل الا لو كان الشخص نفسه المدعو بنفسه".

وكان حدد الفنان الكبير حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، الزى الرسمى لحضور المهرجان، وذلك خلال فعاليات دورته الـ44، المقرر إقامتها فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وقال حسين فهمى: "المهرجانات الدولية كلها ليها زى رسمى وإحنا مهرجان دولى درجة أولى وأنا لما جيت المهرجان لقيت كل حد بيجى بيلبس اللى هو عاوزه أنا قولت لا عيب نستقبل الناس، يعنى أنا لما بستقبل الناس في منزلى بحلق ذقنى وبلبس حلو مش هلبس بيجامة، والستات تلبس كويس، والموضع اتطور فى الأسئلة ورينا الفستان جيباه منين شعرك مين عامله لأ مش ده المهرجان يعنى، لازم كلنا نلبس دريس كود الفورمال".

قرر مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، بمنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك خلال فعاليات دورته الـ 44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



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