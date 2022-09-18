شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات حسين فهمى لتلفزيون الخليج 365 مع على الكشوطى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، ضيفا على "تليفزيون الخليج 365" مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن بـ"الخليج 365"، إليكم أبرز تصريحات رئيس مهرجان القاهرة خلال الحوار.



تصريحات حسين فهمى

إلى منتقدى الـ dress code للمهرجان: اللى مش عاجبه ما يجيش

محدش هيدخل المهرجان إلا ببصمة وجه وباركود وخلي الناس تنتقد زي ما هى عايزة

ناس كتير مش معزومة أصلا واللي هيلتزم بالـ dress code يتفضل يشرفنا واللي مش عايز يقعد في البيت يتفرح علينا

انتقادات قرار رئاستى لمهرجان القاهرة بسبب سنى ماتهمنيش ومش بتضايقني

قالوا عنى مش مناسب لرئاسة المهرجان بس ليه لا؟ طالما عندي نشاط ذهني وجسدي وقادر على الحركة والتفكير

سعاد حسنى سبق وكرمتها بالمهرجان ونحتفى بالنجم عمر الشريف بعرض ملابس شخصياته بأفلامه

اتفقنا على الشكل النهائي لبرمجة الأفلام والفيلم المصري ونقدم العديد من الورش

مهرجان القاهرة ليس حفلي افتتاح وختام ما بينهما أهم بكثير

وكان الفنان الكبير حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، قد حدد الزى الرسمى لحضور المهرجان وهو ارتداء الملابس الفورمال، وذلك خلال فعاليات دورته الـ44، المقرر إقامتها فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وقرر مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، بمنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك خلال فعاليات دورته الـ 44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.