شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى عن انتقاده بسبب كود ملابس مهرجان القاهرة: اللي مش عاجبه ما يجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، ضيفا على "تليفزيون الخليج 365" مع الزميل علي الكشوطي رئيس قسم الفن بـ"الخليج 365"، حيث تحدث عن العديد من الأمور، منها انتقاده بسبب شرط كود ملابس الحاضرين للمهرجان، حيث قال خلال لقائه إن الملابس الفورمال هو الكود الرسمي للمهرجان، و"اللي مش عاجبه ما يجيش".



حسين فهمى

فيما قال النجم حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، إنه تواصل مع طارق نجل النجم المصري العالمي عمر الشريف، وذلك لعمل معرض لملابس والده النجم الكبير عمر الشريف ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وأوضح حسين فهمي رئيس المهرجان، أنه وصله حتى الآن طقمين من ملابس النجم عمر الشريف الأول ارتداه في فيلم doctor Zhivago والثاني من فيلم funny girl ومن المتوقع أن يصله المزيد من الملابس التي أرتداها عمر الشريف في أشهر أفلامه.

وكان الفنان الكبير حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، قد حدد الزى الرسمى لحضور المهرجان، وذلك خلال فعاليات دورته الـ44، المقرر إقامتها فى الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وقال حسين فهمى: "المهرجانات الدولية كلها ليها زى رسمى وإحنا مهرجان دولى درجة أولى وأنا لما جيت المهرجان لقيت كل حد بيجى بيلبس اللى هو عاوزه أنا قلت لا عيب نستقبل الناس، يعنى أنا لما بستقبل الناس في منزلى بحلق ذقنى وبلبس حلو مش هلبس بيجامة، والستات تلبس كويس، والموضع اتطور فى الأسئلة ورينا الفستان جيباه منين شعرك مين عامله لأ مش ده المهرجان يعنى، لازم كلنا نلبس دريس كود الفورمال".

قرر مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، بمنحها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك خلال فعاليات دورته الـ 44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة وعلى الكشوطى رئيس قسم الفن باليوم السابع



حسين فهمى ينسق ملابس عمر الشريف