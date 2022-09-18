شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحتوى أزمات ومشاكل بناتك بأقل الخسائر.. خالد الصاوى يجيب في "أعمل إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 4 بنات في عائلة المهندس عبد الله الفولانى (خالد الصاوى)، ضمن أحداث مسلسل "أعمل إيه" الذى يعرض حاليًا على قناة DMC، تدور أحداث المسلسل حولهن، بالإضافة إلى زوجته نظرة المدرسة (صابرين)، المسلسل بوجه عام يتناول مشاكل وأزمات العائلة والأبناء من منظور اجتماعى ولكن بشكل عصرى يتماشى مع التطور الحياتى للأبناء.

المسلسل يوضح عالم الفتيات المراهقات، وهي دنيا المشكلات والمعضلات وتتوزع هذه المشكلات على الفتيات وعلى أولياء الأمور والمحيطين بهن في آن واحد، فمن جهة تواجه الفتيات معضلات واسعة تشغل أذهانهن بإستمرار، ومن جهة أخرى يواجه أولياء الأمور والمربين صعوبات غير قليلة في كيفية التعامل مع حالاتهن المختلفة، وذلك بسبب فقرهن المعلوماتي في مجال التعامل الصحيح والبناء مع متطلبات هذه المرحلة، ولكن في حالة خالد الصاوى، فالمبدأ والقاعدة الراسخة هي زرع القيم والأخلاق في حياة بناته، وتعلمهن كيف تربى ابنتك بأقل الخسائر الممكنة في الحياة، علماً بأن العالم أصبح خطراً على أبنائنا .

بنات خالد الصاوى ، هن شادية، وفايزة، ونجاة، والصغيرة أم كلثوم، وهن بنات مهندس الأذاعة المصرية خالد الصاوى، المسلسل بدأ قصته بسرد معلوماتى لتلك الأسرة المترابطة، ومع تصاعد الأحداث، بدأ مؤلف المسلسل يكشف لنا عن مشاكل البنات على حدا، فشادية تم طردها من عملها كمراسلة من القناة التي تعمل بها، وهى في أول يوم لها بالقناة، حيث تعرضت لموقف غريب بسبب شقيقتها "فايزة.

أما فايزة، فهى طالبة في كلية الحقوق، ولكنها لاعبة كارتيه، وتميل حياتها إلى الذكورية نوعاً ما، تقع في مشكلة مع أحد زملائها في الكلية، لتكسر له زراعه وتتعرض للمساءلة القانونية ، وتتحول إلى قسم الشرطة، ووالدها يقرر أن يعترف على نفسه أنه من كسر ذراع الشاب، حتى يفادى ابنته من المسائلة.

أما نجاة فهى "نحنوحة البيت" كما يطلق عليها والدها، فهى طالبة في الصف الاعدادى، ولكنها بارعى في استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وسرعان ما أوقعت شقيقتها في أزمة شرف كبيرة مع صديقتها في بداية الحلقات، أما أم كلثوم العنقود الصغير، فهمنى دلوعة البيت ولا تعرف شيئاً غير النفسنة من شقيقتها .

مع التراجع الأخلاقي الكبير الذي ضرب المجتمعات خلال السنوات الأخيرة في كثير من سلوكيات الناس، وذلك بسبب عوامل كثيرة تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا التراجع الملحوظ ، ومن أهم هذه العوامل من وجهة نظري انشغال الأسرة عن الدور المنوط بها في تربية أولادها وبناتها ومتابعة أحوالهم نتيجة ضغوط الحياة والسعي لتحسين الدخل لتوفير الحد الأدنى من متطلبات أفراد الأسرة المالية، فقدم النجم الكبير خالد الصاوى مثالا جاداً في كيفية تربية البنات، والتعامل الذكى مع أزمات ومشاكل بناته من خلال أحداث مسلسل "أعمل اية"، حيث غرس فيهن الصدق ، والأدب، والاحترام، والأمانة والشرف، فتحية وتقدير لصناع مسلسل "اعمل اية" .