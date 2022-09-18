شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف فوزى يطمئن محبيه: أنا بخير وصحتى زى الفل.. والتمثيل وحشنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان القدير يوسف فوزي جمهوره على حالته الصحية بعد تداول أخبار بتدهورها قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله أنا بخير وصحتى زى الفل، وناس كتير بتسأل عليا، وأعيش حياة طبيعية، ومعظم الوقت أقضيه في المنزل .

وعن فكرة عودته للعمل الفني مرة أخرى قال الفنان القدير يوسف فوزى: أتمنى ومشتاق جدًا للعودة والتمثيل وحشنى .

ونشأ يوسف فوزى فى أسرة تحب الفن حيث كانت والدته فنانة درست الفن فى أكبر معاهد التمثيل بالعالم، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1936 وولدت لأم إنجليزية أيرلندية وأب مصرى وهو الذى سمى الفنان يوسف فوزى بينما كان والد الفنان الكبير من أصول تركية.

وأوضح مؤخرًا فوزى لـ"الخليج 365" أن والده كان يعمل فى قسم الصوت باستوديو مصر، بينما درست والدته التمثيل والإخراج فى معهد رادا بإنجلترا أكبر معهد فى العالم، وقامت بجولة مع فرقة تمثيل فى كل أنحاء إنجلترا، وبعدها طالبها والدها المصرى بالتوقف عن التمثيل، مشيرا إلى أن أسرتها كانت تعيش فى مصر عاشوا هنا فى مصر، وأن والدته منيرة صبرى عملت بعدها مذيعة فى إذاعة عبر البحار، ومن شدة جمالها حصلت على لقب ملكة جمال مصر سنة 1936.

وأشار الفنان الكبير إلى أن أنه ولد فى 16 يوليو عام 1945، وبعد مولده بعامين وقع الطلاق بين والديه وعاش مع والدته وأسرتها فى الإسكندرية حتى سن 8 سنوات فكانت الأسرة تتحدث الإنجليزية، مشيرا إلى أنه لم ير والده حتى وصل لسن 8 سنوات، حيث سافر الأب إلى سويسرا ليدرس البيانو فى الكونسرفتوار، فكانت المرة الأولى التى يراه فيها فى هذا السن، وكان يجب أن ينتقل إلى حضانته حيث كان القانون المصرى يقضى بانتقال حضانة الولد إلى أبيه فى هذا السن، لينتقل إلى القاهرة ليعيش مع أسرة والده التى كانت تتحدث التركية.