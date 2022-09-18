بعد وفاتها.. هذا ما قالته نهال عنبر عن زوجة الفنان خالد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة نهال عنبر، صديقتها "زيزي" زوجة الفنان القدير خالد زكي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد 18 سبتمبر في أحد المستشفيات بعد مرورها بأزمة صحية.

وكتبت نهال، عبر حسابها على إنستجرام: "انتقلت إلى رحمة الله صديقتي وحبيبتي وعشرة عمري (زيزي) حرم الفنان القدير خالد زكي، ويا رب ارحمها برحمتك، وهي كانت ملاك بقلبها الأبيض الجميل، وكانت صديقة عزيزة وغالية، ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ونسألكم الفاتحة والدعاء".

وأعلن الفنان شريف خير الله، خبر وفاة زوجة الفنان خالد زكي، عبر حسابه على موقع"فيسبوك"، قائلا: "لا اله الا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت زوجة الفنان خالد زكي.. اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى برحمتك ومغفرتك يارب العالمين".

وشُيعت الجنازة على جثمان زوجة الفنان خالد زكي، والتي أقيمت بعد صلاة ظهر اليوم الأحد 18 سبتمبر، في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وتم دفنها في مقابر الأسرة.

وظهر الفنان خالد زكي باكيا في الصور التي تم التقاطها له بالجنازة، بينما حرص المتواجدون على مواساته.

وشهدت الجنازة حضور عدد من المشاهير، من بينهم: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الإعلامي عمرو الليثي.