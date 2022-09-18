تامر حسني يُحذر المواهب: "محدش يروح يعمل مقابلات في أي مكتب بإسمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حذر النجم تامر حسني، المواهب الشابة التي يبحث عنها من عمل أي مقابلات في أي مكاتب متعلقة باسمه.

وكتب تامر، عبر حسابه على "فيسبوك": "مساء الهنا، بالنسبة للمواهب اللي طلبتها محدش يروح يعمل أي مقابلات في أي مكتب بإسمي، أنا طلبت فيديوهات فقط والفيديوهات بتجيلي كل يوم".

وتابع: "محدش يروح أي مشوار لأي مكتب تحت اسمي، لأن اللي هيتم اختيارهم للمقابلة، هتكلمهم مخرجة الفيلم أستاذة سارة وفيق بشكل مباشر وأي مكتب عايز يرشح حد، بيبعتلي فيديو بيعرض موهبته".

وأضاف: "يعني محدش يصدق أي حد يقوله تعالا عشان هتقابل تامر أو المخرجة تاني، والأستاذة سارة هتكلم اللي اختارتهم بنفسها عشان يحضروا المقابلة الأولى".

وكان تامر حسني، أعلن مؤخرا بحثه عن مواهب فنية من الأطفال في مجالي التمثيل والغناء، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "لكل الجهات المعنية والأسر اللي مربية مواهب حلوة مهلبية.. بدور على أطفال يمثلوا ويغنوا من سن ٩ لـ١٣ سنة ولاد وبنات موهوبين جداً في أسرع وقت".

أضاف: "ويا ريت لو طفل كده تامر حسني في نفسه.. يعني يغني ويمثل".

ويعرض لتامر حسني حاليا فيلم "بحبك" الذي يعد أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولة الفيلم النجوم: هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، وغيرهم.