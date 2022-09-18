زوجة شريف منير: "لا للصعبانيات ونعم للعلاقات الطيبة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة لورا عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو جديد لها علقت عليه قائلة: "لا للصعبانيات، ونعم للعلاقات الطيبة".

وقالت لورا في الفيديو: "مين فينا ما مرش بمراحل ضعف وانكسار وبيبقى محتاج العلاقات الطيبة اللي ممكن يكون كونها في حياته إنها تساعده يقف من تاني".

وأضافت: "بس الحقيقة في ناس كتير ما عندهاش النوع دا من العلاقة، أنا بقول لهم زي مسلسل يسرا كان بيقول :"لا للصعبانيات" ما تستناش إنك تصعب على حد، علشان تقدر تقف على رجليك من تاني، الحياة مش بتقف عند حد، ما بتقفش علشان حد، ولو ما عندكش أو ما لحقتش النوع دا من العلاقات، أعتبرني واحدة من المدعمين ليك نفسيا، إنك تقف على رجليك من تاني، لا للصعبانيات".

لورا كانت قد حذفت معظم الصور التي جمعتها بزوجها الفنان شريف منير، ووجهت رسالة قاسية لابنتيها "فريدة وكاميليا" من الفنان شريف منير، وذلك أغسطس الماضي.

ونشرت لورا، مقطع فيديو يجمع ابنتيها مع والدهما وهم يتناولون الطعام في أحد المطاعم، وعلّقت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "رسالة إلى بناتي (فريدة وكاميليا).. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي!".

أضافت: "بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي".